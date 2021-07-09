Севідов – про повернення Миная в УПЛ: Важко було минулого року зі сформованою командою, а зараз її взагалі немає
Український тренер Олександр Севідов прокоментував можливість заміни Олімпіка Минаєм в УПЛ у новому сезону.
"Насправді складнощі будуть – не треба кривити душею, мовляв, впораємося з усіма завданнями. Безумовно, клубу буде дуже важко.
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Адже багато футболістів пішло, а їхні місця потрібно заповнювати. Втім, я поки не володію офіційною інформацією – чи буде Минай в УПЛ. Це рішення ще не прийнято. Але всі розуміють, що, швидше за все, воно так і буде.
Я сподіваюся, що Минай зможе підготуватися і гідно виглядати. Важко було минулого року зі сформованою командою, а зараз її взагалі нема. Складнощі будуть, але не лише у одного Миная", – сказав Севідов в інтерв'ю FanDay.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ, Минай фінішував останнім та покинув елітний дивізіон. ЗМІ повідомляють, що саме закарпатці замінять Олімпік, який знявся з Прем'єр-ліги.
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