"Ми програли Реалу в гостях... Я з розумінням ставлюся до поразок, але у тій грі у нас було три виходи один на один, і ми не реалізували їх.

Сетьєн через Барселону відмовився від тренерської кар'єри

А все закінчилося тим, що ми програли Ла Лігу, адже Реалу дали 6 пенальті. Тоді був і справді жахливий етап, який став результатом внутрішніх проблем команди", – заявив Сетьєн в інтерв'ю Jot Down.

Нагадаємо, Кіке очолював "блаугранас" з січня по серпень 2020 року, але жодного трофею за цей період не завоював. Вже майже рік іспанський фахівець не обіймає жодної тренерської посади.

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