Сетьєн заявив про бажання тренувати Неймара

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн зізнався, що хотів би попрацювати з нападником французького ПСЖ Неймаром.

"Безумовно, я був би дуже радий, якби зміг тренувати Неймара. Абсолютно. Це гравець виняткового рівня, ніхто не може в цьому навіть сумніватися", – цитує Сетьена Marca з посиланням на beIN Sports.

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Нагадаємо, Неймар перебрався до ПСЖ із Барселони в 2017 році за рекордні 222 млн у євровалюті. З того часу сага з поверненням скандального бразильця на Камп Ноу відновлюється у кожне трансферне вікно.

До слова, чинна угода 28-річного бразильця з ПСЖ розрахована до літа 2022 року. Неймар забив 69 голів і віддав 39 гольових передач в 80 офіційних матчах за французький клуб.

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