toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сетьєн заявив про бажання тренувати Неймара

00:17 37 Читать на русском
Сетьєн заявив про бажання тренувати Неймара
Мессі, Неймар і Сетьєн / ілюстрація із соцмереж

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн зізнався, що хотів би попрацювати з нападником французького ПСЖ Неймаром.

"Безумовно, я був би дуже радий, якби зміг тренувати Неймара. Абсолютно. Це гравець виняткового рівня, ніхто не може в цьому навіть сумніватися", – цитує Сетьена Marca з посиланням на beIN Sports.

"Замість Мессі – Роналду": Неймар може перейти в Ювентус на умовах сенсаційного обміну з ПСЖ

Нагадаємо, Неймар перебрався до ПСЖ із Барселони в 2017 році за рекордні 222 млн у євровалюті. З того часу сага з поверненням скандального бразильця на Камп Ноу відновлюється у кожне трансферне вікно.

До слова, чинна угода 28-річного бразильця з ПСЖ розрахована до літа 2022 року. Неймар забив 69 голів і віддав 39 гольових передач в 80 офіційних матчах за французький клуб.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"

blog_ava
Суркіс зробив головний висновок після нічиєї з Рухом
22 травня
4392
Теги
Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
49
хв
Борусія Менхенгладбах
16:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук