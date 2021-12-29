"Я вже подолав той смуток, який відчував через те, що сталося в Барселоні. Але цей випадок потрібно сприймати просто як частину роботи.

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Це був неймовірний досвід. Ми дійсно не змогли досягнути того, чого хотіли. Коли ми прийшли, все було дуже складно. Звичайно, я би погодився повернутися в Барселону. І я ніколи не пошкодую, що пішов туди. Анітрохи", – поділився Сетьєн у коментарі Marca.

Нагадаємо, фахівець очолив "блаугранас" у січні 2020 року, однак команда не здобула жодного трофея та зганьбилась із Баварією (2:8), та вже у серпні 2020-го був звільнений з посади наставника.

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