toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сетьєн вказав на помилки Барселони після погрому Леганеса

10:26 767 Читать на русском
Сетьєн вказав на помилки Барселони після погрому Леганеса
Кіке Сетьєн / Фото ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився враженнями від поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Леганеса (5:0).

4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі
 
4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі

"Ми добре виглядали перші 20-25 хвилин. Суперник дійсно міг завдати нам проблем, але у нас багато що виходило, проте я не всім задоволений. Ми забивали, але втрачали контроль над грою і багато дозволили супернику. У цих моментах ми повинні були контролювати гру.

Гравці Барселони незадоволені методами роботи Сетьєна

У другому таймі у нас щось добре виходило, ми контролювали гру, але нам ще є куди рости, і краще це робити, здобуваючи перемоги. Я не можу бути задоволений виключно результатом. Ми поспішали, швидко втрачали м'яч, а при таких втратах бувають проблеми", – цитує Сетьєна AS.

Нагадаємо, до чвертьфіналу турніру вийшли: Барселона, Гранада, Атлетік, Реал, Мірандес, Вільяреал, Реал Сосьєдад.

Барселона розгромила Леганес: стильний вихід у чвертьфінал Кубка Іспанії, сирість проекту Сетьєна та вечірка Мессі

blog_ava
Барселона в останню мить відмовилася від колишньої зірки Прімери – гравець іронічно прокоментував зрив трансферу мрії
09:19
1181
Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Леганес Кубок Іспанії Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Кубок Іспанії 2019/20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
1
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук