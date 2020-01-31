Сетьєн вказав на помилки Барселони після погрому Леганеса

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився враженнями від поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Леганеса (5:0).

"Ми добре виглядали перші 20-25 хвилин. Суперник дійсно міг завдати нам проблем, але у нас багато що виходило, проте я не всім задоволений. Ми забивали, але втрачали контроль над грою і багато дозволили супернику. У цих моментах ми повинні були контролювати гру.

Гравці Барселони незадоволені методами роботи Сетьєна

У другому таймі у нас щось добре виходило, ми контролювали гру, але нам ще є куди рости, і краще це робити, здобуваючи перемоги. Я не можу бути задоволений виключно результатом. Ми поспішали, швидко втрачали м'яч, а при таких втратах бувають проблеми", – цитує Сетьєна AS.

Нагадаємо, до чвертьфіналу турніру вийшли: Барселона, Гранада, Атлетік, Реал, Мірандес, Вільяреал, Реал Сосьєдад.

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