Сетьєн відмовився брати відповідальність у випадку провалу в перегонах за чемпіонство

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн пояснив, чому не вважає себе головним винуватцем у випадку невиграшу чемпіонства Іспанії.

"Я несу певну частку відповідальності за це, але не всю. Вважаю, що тренерів завжди можна звинуватити.

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Але я не думаю, що ми виступали занадто погано, зігравши внічию в трьох матчах. Я б скоріше зазначив, що Реал виграв кожен матч після рестарту", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, доля чемпіонства в Іспанії може визначитись вже сьогодні у випадку перемоги Реала над Вільяреалом. Мадридці випереджають Барселону на 4 очки за 2 тури до завершення Ла Ліги. Каталонці паралельно гратимуть з Осасуною – початок обох поєдинків о 22:00.

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