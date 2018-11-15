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Сетьєн: Такі як Роналду ще з'являться в Ла Лізі, а Мессі – єдиний

16:44 339 Читать на русском
Сетьєн: Такі як Роналду ще з'являться в Ла Лізі, а Мессі – єдиний
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото Reuters

Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн дав цікаву характеристику форварду Барселони Ліонелю Мессі та його одвічному супернику Кріштіану Роналду.

"Я зустрічав тільки одного гравця, який здатний поодинці забезпечувати результат і грати де завгодно. Це Мессі. Коли у вас є такий футболіст, який може сам все зробити, тут і говорити нема про що.

Роналду не впевнений, чи потрапить Мессі до фінальної трійки претендентів на "Золотий м'яч"

Кріштіану Роналду, враховуючи його характеристики, став для мене справжнім відкриттям. Він став символом епохи в іспанському футболі. Він забив дуже багато голів, завоював багато трофеїв, був важливим гравцем команди. Але з'являться й інші.

Особисто я б сильно шкодував про втрату лише однієї людини – Мессі. Він приносить у футбол все, що я люблю. Він чистий. Він не просто один елемент, він – це все.

Думаю, було б трагедією, якби він покинув Ла Лігу. Але ми втрачали і Марадону, і Кройффа, гравців, які захоплювали мене і змушували сидіти перед телевізором", – цитує Сетьєна видання The Independent.

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