Сетьєн: Такі як Роналду ще з'являться в Ла Лізі, а Мессі – єдиний

Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн дав цікаву характеристику форварду Барселони Ліонелю Мессі та його одвічному супернику Кріштіану Роналду.

"Я зустрічав тільки одного гравця, який здатний поодинці забезпечувати результат і грати де завгодно. Це Мессі. Коли у вас є такий футболіст, який може сам все зробити, тут і говорити нема про що.

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Кріштіану Роналду, враховуючи його характеристики, став для мене справжнім відкриттям. Він став символом епохи в іспанському футболі. Він забив дуже багато голів, завоював багато трофеїв, був важливим гравцем команди. Але з'являться й інші.

Особисто я б сильно шкодував про втрату лише однієї людини – Мессі. Він приносить у футбол все, що я люблю. Він чистий. Він не просто один елемент, він – це все.

Думаю, було б трагедією, якби він покинув Ла Лігу. Але ми втрачали і Марадону, і Кройффа, гравців, які захоплювали мене і змушували сидіти перед телевізором", – цитує Сетьєна видання The Independent.

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