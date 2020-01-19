Сетьєн спалив поглядом Мессі на тренуванні Барселони – наставника "блаугранас" змусили відбирати м'яч

Новий наставник Барселони Кіке Сетьєн не лише спостерігає за тренуваннями команди і дає вказівки, а й бере безпосередню участь у них.

61-річний фахівець під час виконання однієї з вправ продемонстрував, що перебуває у чудовій фізичній формі.

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Нагадаємо, Сетьєн очолив Барселону на початку цього тижня після відставки Ернесто Вальверде. Вже сьогодні "синьо-гранатові" проведуть перший матч під керівництвом нового наставника – їхнім суперником буде Гранада.

До слова, наразі "синьо-гранатові" посідають 2 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на 3 очки.

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