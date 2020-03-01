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Сетьєн пояснив, чому перемога в Ель Класіко потрібна Реалу більше, ніж Барселоні

13:00 134 Читать на русском
Сетьєн пояснив, чому перемога в Ель Класіко потрібна Реалу більше, ніж Барселоні
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн оцінив мотивацію своєї команди та Реала перед очним матчем в рамках 26 туру Прімери.

 

"Я був би дуже радий перемозі, адже це могло б наблизити нас до чемпіонського титулу.

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Я з нетерпінням чекаю свого першого ель Класіко, і, сподіваюся, ми зможемо продовжити наш прогрес. Реал – смілива команда, вона створить нам проблеми. Але для них це більш важлива гра через ситуацію в таблиці – наразі вони позаду нас", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, сьогодні,1 березня, Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00. Команда Сетьєна має перевагу у два очки перед "вершковими".

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Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона
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