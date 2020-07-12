Сетьєн пояснив, чому не може дати відпочинок Мессі

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн визнав, що команді важко втримувати позитивні результати без Ліонеля Мессі.

"Звісно, Мессі потрібен відпочинок. Я говорив про це раніше, але рахунок у матчі з Вальядолідом (1:0) був надто щільним. Якби ми забили більше голів в першому таймі, можливо, більше гравців відпочили б.

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Команда втомилася. Ми повинні були вирішити долю гри в першому таймі, забити два або три голи. Було занепокоєння від усвідомлення того, що ми ведемо лише 1:0, і вони можуть забити в будь-який момент. Добре, що відпочив Суарес. Він провів 5 матчів поспіль і дуже втомився", – цитує Сетьєна Goal.

Додамо, що Мессі провів від дзвінка до дзвінка усі 9 матчів Барселони після відновлення сезону.

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