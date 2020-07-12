toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Сетьєн пояснив, чому не може дати відпочинок Мессі

17:24 - Читать на русском
Сетьєн пояснив, чому не може дати відпочинок Мессі
Ліонель Мессі / Reuters

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн визнав, що команді важко втримувати позитивні результати без Ліонеля Мессі.

 
Артуро Відаль 15’
15’ Артуро Відаль

"Звісно, Мессі потрібен відпочинок. Я говорив про це раніше, але рахунок у матчі з Вальядолідом (1:0) був надто щільним. Якби ми забили більше голів в першому таймі, можливо, більше гравців відпочили б.

Барселона близька до підписання Лаутаро – каталонці мають зробити два кроки для заповітного трансферу

Команда втомилася. Ми повинні були вирішити долю гри в першому таймі, забити два або три голи. Було занепокоєння від усвідомлення того, що ми ведемо лише 1:0, і вони можуть забити в будь-який момент. Добре, що відпочив Суарес. Він провів 5 матчів поспіль і дуже втомився", – цитує Сетьєна Goal.

Додамо, що Мессі провів від дзвінка до дзвінка усі 9 матчів Барселони після відновлення сезону.

Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду

blog_ava
"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу
10:29
16240
Теги
Вальядолід - Барселона Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Кіке Кіке Сетьєн
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ
    Україна — 07:302351 Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ
1
год
:
46
хв
Олександрія
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук