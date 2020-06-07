Сетьєн поставив Барселоні надважке завдання для успішного завершення Прімери

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн чітко окреслив цілі команди після відновлення чемпіонату Іспанії.

"Нам знадобився б ще один тиждень, щоб бути в хорошій формі, але команда добре справляється зі своєю роботою. Вимушена перерва навіть була корисною для нас, тому що футболісти справді втомилися. Це відрізнялося від їхнього звичного сезону.

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Гравці дуже мотивовані, але я вважаю, що це стосується всіх команд. Гадаю, нам доведеться виграти всі матчі, що залишилися, якщо ми хочемо стати чемпіонами. Ми в хорошому психологічному стані, побачимо, як складатимуться матчі і що нам запропонують суперники", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Прімера пішла на вимушену паузу після 27 зіграних турів з 38-ми. Турнірну таблицю очолює Барселона, маючи всього два очки переваги над Реалом.

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