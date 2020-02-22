Сетьєн оцінив виступ Барселони проти Ейбара – виключна роль Мессі, вдалий вихід новачка і загальний прогрес команди

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував розгромну перемогу (5:0) в матчі 25 туру Прімери проти Ейбара.

"Ми довго чекали матч, в якому все складатиметься добре. В попередніх ми не могли все вирішити заздалегідь, як сьогодні, хоча все робили правильно. Сьогодні все було добре, три голи до перерви. Це дало нам спокій і дозволило думати про наступні матчі.

Покер геніального Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Ейбар – 5:0

Мессі показує свій рівень упродовж 14-15 років, і він точно продовжить. Це гарантія проти будь-якої команди. Якщо немає голів, то він допомагає партнерам. Ось чому він найкращий у світі, Ліонель робить речі, які іншим не під силу. Гадаю, Брейтвейт дуже добре вийшов, це прекрасне підписання для нас. Завжди залишається простір для покращення, але зараз у нас є певні гарантії для вдалих виступів", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

Барселона вийшла на першу сходинку Прімери, проте у Реала ще є матч проти Леванте у запасі – мадридці відстають на два очки.

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