toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - ВОРСКЛА ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ

Сетьєн оцінив виступ Барселони проти Ейбара – виключна роль Мессі, вдалий вихід новачка і загальний прогрес команди

22:13 191 Читать на русском
Сетьєн оцінив виступ Барселони проти Ейбара – виключна роль Мессі, вдалий вихід новачка і загальний прогрес команди
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував розгромну перемогу (5:0) в матчі 25 туру Прімери проти Ейбара.

14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур
 
14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур

"Ми довго чекали матч, в якому все складатиметься добре. В попередніх ми не могли все вирішити заздалегідь, як сьогодні, хоча все робили правильно. Сьогодні все було добре, три голи до перерви. Це дало нам спокій і дозволило думати про наступні матчі.

Покер геніального Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Ейбар – 5:0

Мессі показує свій рівень упродовж 14-15 років, і він точно продовжить. Це гарантія проти будь-якої команди. Якщо немає голів, то він допомагає партнерам. Ось чому він найкращий у світі, Ліонель робить речі, які іншим не під силу. Гадаю, Брейтвейт дуже добре вийшов, це прекрасне підписання для нас. Завжди залишається простір для покращення, але зараз у нас є певні гарантії для вдалих виступів", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

Барселона вийшла на першу сходинку Прімери, проте у Реала ще є матч проти Леванте у запасі – мадридці відстають на два очки.

Барселона завдяки покеру Мессі знищила Ейбар, Реал Сосьєдад принизив Валенсію: 25-й тур Ла Ліги, субота

blog_ava
Петряк оформив перший хет-трик у кар'єрі – відео феєричної гри українця, який продовжує переслідувати Реброва
19:59
7903
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона - Ейбар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
40
хв
Дженоа
13:30
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук