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Сетьєн оцінив можливість відставки з Барселони після невдачі в чемпіонаті

12:43 - Читать на русском
Сетьєн оцінив можливість відставки з Барселони після невдачі в чемпіонаті
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував можливість свого звільнення після слів Ліонеля Мессі про слабку гру каталонців.

"Сьогоднішня поразка абсолютно несправедлива. Що стосується Мессі, то в чомусь я згоден з ним, самокритика необхідна.

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Я б не став ставити хрест на всьому, були і позитивні моменти. Чи буду я тренером Барселони в поточній Лізі чемпіонів? Я сподіваюся, що так, але поняття не маю", – наводить слова Сетьєна El ChiringuitoTV.

Нагадаємо, Барселона мінімально поступилась Осасуні (1:2) та позбавилась шансів на чемпіонство Ла Ліги через перемогу Реала над Вільяреалом. Додамо, що каталонці продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів – "блаугранас" 8 серпня мають зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу проти Наполі.

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07:00
2007
Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліга чемпіонів Кіке Кіке Сетьєн
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