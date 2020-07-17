Сетьєн оцінив можливість відставки з Барселони після невдачі в чемпіонаті

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував можливість свого звільнення після слів Ліонеля Мессі про слабку гру каталонців.

"Сьогоднішня поразка абсолютно несправедлива. Що стосується Мессі, то в чомусь я згоден з ним, самокритика необхідна.

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Я б не став ставити хрест на всьому, були і позитивні моменти. Чи буду я тренером Барселони в поточній Лізі чемпіонів? Я сподіваюся, що так, але поняття не маю", – наводить слова Сетьєна El ChiringuitoTV.

Нагадаємо, Барселона мінімально поступилась Осасуні (1:2) та позбавилась шансів на чемпіонство Ла Ліги через перемогу Реала над Вільяреалом. Додамо, що каталонці продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів – "блаугранас" 8 серпня мають зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу проти Наполі.

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