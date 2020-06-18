Сетьєн остерігається Наполі після перемоги команди Гаттузо у фіналі Кубка Італії

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував рішення УЄФА дограти ЛЧ 2019/20 у Лісабоні.

"Думаю, що цей формат Ліги чемпіонів гірший не тільки для Барселони, а й для всіх інших, оскільки з двома матчами шанс пройти в наступний етап набагато більший. Ми всі хочемо зіграти матчі вдома і на виїзді, але в теперішніх обставинах це буде складно зробити, ми повинні адаптуватися.

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Наполі – сильний суперник, вони продемонстрували хорошу гру проти Ювентуса у фіналі Кубка Італії і створили нам чимало проблем в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді нам буде непросто", – цитує Сетьєна Sport Mediaset.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Барселоною та Наполі був зіграний ще 25 лютого в Італії, команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Рестарт головного клубного турніру Європи запланований на середину серпня.

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