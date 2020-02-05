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Сетьєн однозначно прокоментував конфлікт між Мессі та Абідалем

17:22 671 Читать на русском
Сетьєн однозначно прокоментував конфлікт між Мессі та Абідалем
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився думкою щодо конфлікту всередині клубу.

"Конфлікт Мессі з Абідалем – це дуже важливі речі, але вони не впливають на мене. Я постараюся зробити все можливе для того, щоб на гравців це зробило найменший вплив. Ми витратили кілька хвилин на обговорення цієї ситуації. Наш обов'язок – це фокусуватися на грі, і це все, що на цікавить. Мене хвилює футбол, а все інше – не в моїй владі. Ми зробимо все, щоб це не вплинуло на команду.

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Ця ситуація впливає на вас, а не на мене. Я сконцентрований на футболі. Єдине, чого я хочу – це давати гравцям все необхідне для перемог. Проблеми трапляються в кожному клубі світу. Є речі, які я не зможу контролювати. Говоріть зі мною про футбол, все інше мене не цікавить, це ніяк не допоможе мені в роботі", – поділився Сетьєн в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, нещодавно між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем стався конфлікт через заяву француза стосовно звільнення Ернесто Вальверде 13 січня.

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Іспанія Барселона Барселона Ерік Абідаль Ерік Абідаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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