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Сетьєн: Не задумувався, що матч проти Наполі може стати останнім для мене в Барселоні

14:46 - Читать на русском
Сетьєн: Не задумувався, що матч проти Наполі може стати останнім для мене в Барселоні
Кіке Сетьєн / ФК Барселона

Наставник Барселони розуміє важливість поєдинку проти Наполі, невдача в якому може вартувати йому посади.

 

"Барселоні була потрібна перерва перед цим матчем, адже насичений графік втомив команду. У нас було достатньо часу, щоб підготуватися до гри, очиститися і повернутися з тією оновленою енергією, яка дозволила нам проводити дуже хороші тренування.

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Навіть не задумувався, що матч проти Наполі може стати останнім для мене. Ми налаштовуємося на те, що продовжимо виступи в ЛЧ. Що стосується складу, то у нас є багато гравців із резервної команди, які можуть допомогти, коли це потрібно. Дембеле? Ми думали про можливість залучити його, але, на жаль, він надто мало тренувався з командою. Наразі він не дуже впевнений у власних силах.

Наполі став упевненішим з першого нашого матчу, Гаттузо провів хорошу роботу. Команда вдосконалилася та стала агресивнішою як в атаці, так і захисті. Барселоні буде нелегко, але можу запевнити, що ми робили все можливе протягом цих тижнів, щоб підійти до цієї гри в хорошій формі", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

Матч Барселона – Наполі розпочнеться 8 серпня о 22:00 за київським часом. Перший матч завершився з рахунком 1:1. У чвертьфіналі переможець пари, найімовірніше, зіграє з Баварією, яка в першому матчі розбила на виїзді Челсі з рахунком 3:0.

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Барселона Барселона Ліга чемпіонів Кіке Кіке Сетьєн Барселона - Наполі
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