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Сетьєн не бачить нічого поганого у Мессізалежності Барселони

13:20 68 Читать на русском
Сетьєн не бачить нічого поганого у Мессізалежності Барселони
Сетьєн та Мессі / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн оцінив важливість Ліонеля Мессі для гри своєї команди.

"Мессі унікальний, він особливий. Це велика удача – зустріти футболіста, з яким так приємно працювати. Це правда, що є гравці, які занадто багато думають про взаємодію з ним. Я б теж так робив. Мессі визначає результат 90% матчів Барселони.

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Я завжди кажу своїм гравцям: "Якщо м'яч в ногах у хороших хлопців, справи з більшою ймовірністю підуть добре". Ось чому вони шукають Мессі на полі. Така залежність – це нормально. Я спокійний", – розповів Сетьєн в коментарі El Periodico.

До слова, Барселона посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від Реала на один пункт.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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