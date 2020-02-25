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Сетьєн назвав основну перевагу Мессі над Марадоною

06:00 243 Читать на русском
Сетьєн назвав основну перевагу Мессі над Марадоною
Кіке Сетьєн та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Наставник Барселони Кіке Сетьєн спробував порівняти свого зіркового підопічного Ліонеля Мессі з легендарним Марадоною.

 

"Мессі та Марадона? Лео – чудовий гравець, який 14-15 років робить те, що і у всіх матчах. Ось в чому різниця між ними, яку я помічаю.

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Ми ще не бачили настільки стабільного футболіста, як Лео. Мені подобалися і Марадона, і Кройфф. Саме вони змусили нас полюбити цей вид спорту", – цитує Сетьєна Marca.

В поточному сезоні Прімери Мессі провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 12-ма асистами. Нагадаємо, 25 лютого Барселона на виїзді зіграє проти Наполі в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, початок о 22:00.

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