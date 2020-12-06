Чилієць очолив іспанський клуб перед початком сезону-2020/2021, але видав вельми невдалий старт, поступившись у 7 матчах з 11. Бетіс під його керівництвом наразі посідає 16-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 12 очками.

Ейбар на виїзді впевнено переміг Бетіс і наблизив відставку Пеллегріні

За інформацією Todofichajes, керівництво клубу може звільнити Пеллегріні і замість нього знову запросити на посаду головного тренера Кіке Сетьєна.

Нагадаємо, Сетьєн, який керував Бетісом з 2017 по 2019 рік, залишився без роботи після того, як був звільнений з Барселони після розгромної поразки з рахунком 2:8 від мюнхенської Баварії в серпні на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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