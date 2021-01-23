Колишній наставник Барселони Кіке Сетьєн може поновити свою тренерську кар'єру в несподіваному місці.

Далянь Іфан вирішив не змінювати свій курс на іспанських тренерів та готовий запросити Кіке Сетьєна.

Бенітес покинув пост головного тренера Далянь Іфан

За інформацією Marca, у послугах фахівця зацікавлені кілька азіатських клубів, проте саме Далянь Іфан найбільш близький до його призначення після відставки Рафаеля Бенітеса.

Нагадаємо, у своїй тренерській кар'єрі Сетьєн встиг попрацювати у Лас-Пальмасі, Бетісі, Барселоні та ще низці іспанських клубів. Із каталонського клубу Кіке зі скандалом був звільнений, оскільки Кумана призначили до офіційної відставки попередника.

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