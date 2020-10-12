"Шахтарю і його вболівальникам пощастило, що у них такий президент клубу, який знає, що він хоче, щоб команда досягла результату і перемог. У будь-якого клубу є мета – досягнення перемог. Але для цього потрібне розуміння, як він хоче, щоб команда грала, як ці перемоги досягалися. В цьому відношенні президент Шахтаря дуже розумна людина.

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Якщо ми говоримо про ситуацію, яка виникала з Паулу Фонсекою, то це те ж саме, що і з футболістами. У нас завжди є опції на випадок, якщо Фонсека піде працювати в інший клуб. У нас вже був список кандидатів, кого ми можемо запросити на посаду головного тренера.

Те ж саме і зараз, коли працює Каштру, в будь-який момент він може піти кудись. У нас вже є список потенційних кандидатів на його місце. У скаутингу тренерів, як і в скаутингу гравців, завжди треба мати варіанти.

Сетьен був в списку кандидатів, коли ми вибрали Луїша Каштру. Дуже важливим критерієм для нас є мова. У Шахтарі дуже багато бразильських гравців. Коли тренер не розмовляє російською, не говорить англійською, нам доводиться задіювати кількох перекладачів. Виходить, що оригінальна думка тільки на 50-60% доходить до футболістів в процесі перекладу. Тому мова була одним з найважливіших факторів, ключових критеріїв", – розповів Боту на YouTube-каналі Pass.

Зазначимо, що Сетьєн з 2017 року очолював Бетіс, а у січні 2020 став головним тренером Барселони, звідки був звільнений вже через півроку.

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