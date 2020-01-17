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Сетьєн: Мессі робить тренерів кращими, він приносить та відбирає трофеї в нас

17 січня 21:46 301 Читать на русском
Сетьєн: Мессі робить тренерів кращими, він приносить та відбирає трофеї в нас
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн розсипався у компліментах своєму зірковому підопічному Ліонелю Мессі.

"Я згоден з усім, що було сказано про Лео. У нього приголомшливі показники, жоден гравець не робив подібного протягом всієї історії футболу.

"Ох***и, він тренуватиме Мессі", – син Сетьєна емоційно відреагував на призначення батька в Барселону

Він надзвичайно впливає на гру в кожному матчі. Мессі – унікальний гравець. Можна подумати, що такий футболіст, як він, не з'явиться знову. Ліонель робить нас, тренерів, кращими, він приносить і відбирає у нас трофеї.

Тепер є інший погляд на ситуацію, оскільки він виступає за мою команду, і ти намагаєшся максимально використовувати його. Він гравець, якому не потрібно нічого розповідати, тому що видно, наскільки він конкурентоспроможний. Це незрозуміло, але прекрасно", – наводить слова Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн став головним тренером Барселони після звільнення Ернесто Вальверде з посади.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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