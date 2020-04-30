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Сетьєн готовий залишити Коутінью в Барселоні – тренер має незвичну умову до бразильця

30 квітня 19:26 1750 Читать на русском
Сетьєн готовий залишити Коутінью в Барселоні – тренер має незвичну умову до бразильця
Філіппе Коутінью / ФК Барселона

Головний тренер "блаугранас" готовий дати другий шанс бразильському вінгеру, який наразі не зумів стати своїм на Камп Ноу.

Філіппе Коутінью може залишитися в Барселоні на сезон 2020/21. Кіке Сетьєн є прихильником гри бразильця та знає про його проблеми з адаптацією в перший сезон у команді. Після повернення вінгера з оренди у Баварії наставник "блаугранас" налаштований поговорити з Коутінью та готовий дати йому ще один шанс, повідомляє Mundo Deportivo.

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Щоправда, є одна умова. Сетьєн не проти залишити вінгера збірної Бразилії у складі Барселони, але виключно тоді, якщо Філіппе погодиться змінити амплуа. Наставник не бачить Коутінью на позиції вінгера, а хоче використовувати його в ролі центрального атакувального хавбека – щось на кшталт Андреса Іньєсти.

Кілька днів тому тренер Барси підтвердив готовність дати шанс Коутінью: "Я вважаю, що в наступному сезоні він може допомогти команді. Треба з ним поговорити. Філіппе – чудовий футболіст, це гравець, який родом з Барселони", – сказав Сетьєн.

Сезон 2019/20 Коутінью проводить на правах оренди в Баварії, але мюнхенці навряд чи викуплять його за 120 млн євро, передбачені угодою. Його контракт з Барселоною чинний до 30 червня 2023 року.

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