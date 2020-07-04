Сетьєн дав жорстку відповідь на питання про майбутнє Мессі в Барселоні

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн змушений слухати розпитування про Ліонеля Мессі і його можливий відхід з клубу.

"Я не збираюся думати про майбутнє Мессі, тому що я нічого не чув особисто від нього на цю тему. Я не хочу зациклюватися на майбутньому Мессі, це не моя справа.

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Я повторюю, що все інше – це спекуляція, в яку я не вступаю, це те, для чого потрібні ви (журналісти – прим.). Я беру участь лише в тому, що стосується мене. Мессі завжди знає, що йому потрібно робити, і я не думаю, що вік впливає на нього. Я бачу його таким самим, як і раніше", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною розрахований до літа 2021-го. Криза в каталонському клубі вже породжує чутки про перехід аргентинця в Манчестер Сіті.

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