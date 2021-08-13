"Я ніколи не бачив такої роздягальні ні в національній збірній, ні в клубі. Це було щось і в мене це викликало шок. Є чимало речей, які ви не можете контролювати. Ви опиняєтесь у роздягальні, у якій немає щастя. Те, що я побачив там, не бачив за сорок років, які займався футболом.

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Заборгованість? Після виборів на посаду президента я дав їм місяць, подзвонив Карлосу Навалу, щоб сказати Лапорті, що я хочу з ним поговорити. Наступного дня мені подзвонив віце-президент і я сказав йому, що якщо вони хочуть вступити в перемовини ще до суду, то я готовий домовитись не лише про гроші, а й про терміни. Він мене пробував переконати пробачити борг. Я сказав "ні". Він був добрим у розмові зі мною і після чотирьох розмов за місяць сказав: "Гаразд, я оголошу свою пропозицію завтра. До сьогодні не було нічого чути. Два місяці промайнуло".

Футбол, яким я жив останні роки, – це не той футбол, який мені подобається. Мені завжди подобалось грати у футбол. Щоправда, я ніколи не думав, що буду тренером. Зараз я не бачу себе тренером, я втратив будь-який інтерес", – цитує Сетьєна Marca з посиланням на Jot Down.

Нагадаємо, Кіке очолював "блаугранас" з січня по серпень 2020 року, але жодного трофею за цей період не завоював. Вже майже рік іспанський фахівець не обіймає жодної тренерської посади.

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