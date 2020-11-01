"Керувати Мессі дуже важко, але хто я такий, щоб намагатися якось його змінити? Є ще дещо, що ускладнює роботу, але це властиво багатьом спортсменам. Вони непередбачувані, ви часто бачите те, чого абсолютно не очікуєте.

Сетьєн може опинитися в Бразилії

При цьому я думаю, що Мессі – найкращий гравець всіх часів. Гравців, яких можна назвати великими, було багато, але ніхто не демонстрував таку неймовірну гру протягом довгого часу. Взагалі, Лео дуже стриманий, але він завжди змушує бачити те, що потрібно бачити. Він дуже мало говорить", – сказав Сетьєн в інтерв'ю El Pais.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн очолював Барселону з січня 2020 року і був відправлений у відставку після поразки від мюнхенської Баварії з рахунком 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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