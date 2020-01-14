Сетьєн – про призначення в Барселону: Вчора я пас корів у селі, а сьогодні треную найкращих гравців у світі

Іспанський наставник Кіке Сетьєн дав свою першу прес-конференцію на посаді наставника Барселони.

"Цей клуб уже має надзвичайний склад. Я не знаю всіх гравців дуже добре. Нікому ніколи не можна розслаблятися. У мене немає проблем із тим, щоб залучати молодих гравців. Якщо вони грають і отримують хвилини, це тому, що вони цього заслуговують.

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Я прийшов сюди з величезною енергією, мені абсолютно зрозуміло, що таке Барселона. Я абсолютно переконаний, що можу передати гравцям своє бачення футболу. Останні роки ця команда змушувала насолоджуватися їхньою грою. У мене дуже чіткі ідеї. Я слухаю всіх, але важливо донести те, у що я вірю. Моя мета – виграти все: Ла Лігу, Лігу чемпіонів та Кубок.

Я дуже ціную роботу Вальверде, ціную його спосіб життя та його принципи. Я спробую зв’язатися з ним, у його роботі є багато речей, які будуть корисними для нас. Я хочу подякувати йому за те, що він залишив мені команду, яка є лідером Ла Ліги.

Я буду тренувати найкращого гравця світу – Мессі... Я все ще не повністю усвідомлюю те, що переживаю. Я не уявляв подібного навіть у своїх мріях. Для мене це дуже особливий день. Вчора я пас корів у селі, а сьогодні треную найкращих гравців у світі. Щоб прийняти цю пропозицію, мені знадобилося всього 5 хвилин", – сказав Сетьєн.

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