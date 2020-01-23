Сетьєн: Мені не сподобалась гра Барселони, але я знаю, з чим пов'язані труднощі

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував перемогу в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Ібіци (2:1).

"Гра команди мені явно не сподобалася. Але я розумію, з чим були пов'язані труднощі. Це був хороший урок для нас, тому що ми зробимо правильні висновки на майбутнє, щоб виправити помилки. Ми знали, що це буде складний матч, що нам буде протистояти сильна команда.

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Суперник чудово діяв в обороні і зміг забити швидкий гол, що додало йому ще більшої впевненості. Нам було складно створювати моменти, ми робили багато помилок в передачах і надали Ібіці можливості забити. Ми повинні віддати належне господарям. Але в другому таймі ми знайшли проломи в обороні суперника, у нас з'явився простір, якого не було у першій половині матчу. Зустріч триває 90 хвилин, і я щасливий, тому що ми продовжували наполегливо йти вперед і змогли вирвати перемогу", – наводить слова Сетьєна видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона лише у доданий час зуміла здолати представника третього дивізіону Ібіцу – обидва голи на рахунку Антуана Грізманна.

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