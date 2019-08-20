Топ-5 європейських чемпіонатів в Україні можна дивитися за однією підпискою

OLL.tv запустив пакет Суперспорт, у який увійшов канал Setanta. Тепер за однією підпискою стали доступні усі топ-5 ліг.

Стрімінговий сервіс OLL.tv запустив новий пакет Суперспорт, у який увійшли телеканали Футбол 1/2 та спортивний канал Setanta, повідомляє офіційний сайт компанії.

Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза

Ірландський канал розпочав своє мовлення на території України з 1 серпня цього року, і транслює матчі АПЛ, Чемпіоншипу та чемпіонату Шотландії. Був доступний лише на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, MEGOGO та Футбол 1/2 мають субліцензію на трансляцію матчів Ла Ліги, Бундесліги та Ліги 1. Тепер можна за однією підпискою дивитись усі топ-5 чемпіонатів, адже MEGOGO не має прав на показ матчів Серії А.