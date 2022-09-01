Setanta Sports є провідною спортивною OTT-платформою в Євразії, яка транслює найбільші чемпіонати у 15 країнах. Як українцям підключитись до неї – розповідаємо у матеріалі.

Портфоліо Setanta Sports в Україні включає ексклюзивний показ Української Прем'єр-ліги, АПЛ, Бундесліги, шотландської Прем'єр-ліги, бельгійської Суперліги, англійського чемпіоншипу, а також матчів Кубка асоціації та Кубка ліги, баскетбольної Євроліги та НБА, Формули-1, NASCAR, найбільших тенісних турнірів, UFC, змагань з гольфу та хокею.

Прямі трансляції важливих подій звучать голосами українських коментаторів, таких як Макс Подзігун, Віталій Волочай, Дмитро Джулай, Юрій Кириченко, Олександр Михайлюк та інші.

Цього року Setanta Sports також стала офіційним транслятором УПЛ

Для Setanta Sports Українська Прем'єр-ліга є одним із пріоритетних напрямів не лише в Україні, а й на міжнародному ринку. Дуже важливо, що незважаючи на нинішню складну ситуацію в Україні, керівництво країни та футбольної ліги ухвалило рішення провести чемпіонат і вперше в історії Setanta Sports транслюватиме всі 240 матчів чемпіонату.

Що відомо про Setanta Sports та як на неї підписатись

setantasports.com – перша спортивна OTT-платформа на українському ринку, що працює за моделлю передплати. Вона дає змогу дивитися трансляції з функцією мультискрін на будь-якому пристрої: ноутбуці, смартфоні, планшеті або Smart TV. І все це в рамках однієї підписки, вартість якої становить 109 гривень на місяць.

Також для справжніх фанатів на сервісі у веб-версії доступна функція мультипрогляду з можливістю дивитися кілька матчів одночасно.

Для підключення передплати необхідна лише реєстрація на сайті сервісу. Додаток Setanta Sports також доступний у Google Play та App Store, у магазині програм Android або Samsung Smart TV. Докладніше про встановлення сервісу на смарт-телевізор можна ознайомитись за посиланням.

Створенням онлайн-платформи setantasports.com займалась всесвітньо відома Endeavor Streaming, яка з 2004 року працює у сфері дистрибуції та монетизації нових технологій та цифрового мовлення. Компанія співпрацює з такими відомими організаціями як Sky Sports, NBA, NFL, UFC, Big Ten Network, Univision.

Почніть дивитися свій улюблений спорт на будь-якому пристрої на платформі setantasports.com та протестуйте сервіс самі!