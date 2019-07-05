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Setanta може бути не допущена на український ринок через зв'язки з Росією – компанія спростовує звинувачення

11:13 467 Читать на русском
Setanta може бути не допущена на український ринок через зв'язки з Росією – компанія спростовує звинувачення
Олександр Ільяшенко / Соцмережі

Член Національної ради з питань телебачення і радіо Олександр Ільяшенко розповів, що Setanta може не отримати ліцензію на мовлення в Україні.

"Навіть якщо таке звернення буде – від них самих або через партнера-провайдера – 99 відсотків, що вони дозволу не отримають.

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Ми дуже критично ставимося до компаній, які мають ліцензію Роскомнагляду. Не знаю, що вони транслюють в Росії, але така ліцензія у них є", – цитує Ільяшенка Tribuna.com.

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Представник ірландського телебачення в Україні Марина Лисенко спростувала цю інформацію: "Setanta Sports в РФ ніколи не вела мовлення та ліцензій не отримувала".

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