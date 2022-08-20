Як відомо, вже 23 серпня стартує новий сезон УПЛ. Клубам елітного дивізіону так і не вдалось створити багатостраждальний телепул – ЗМІ називали чотирьох бунтарів, які виступили категорично проти єдиного телетранслятора. В той час як більшість представників прийняли пропозицію Setanta Sport, Динамо, Зоря, СК Дніпро-1 та Металіст хотіли показувати свої матчі на "плюсах". Натомість Рух взагалі планував власне виробництво з трансляціює на клубному YouTube-каналі.

Клуби-бунтарі збираються зривати телепул УПЛ – до Динамо, Зорі, СК Дніпро-1 та Руха приєднається ще одна команда

Однак сьогодні, 20 серпня, на офіційному сайті Зорі з'явилось оголошення, в якому транслятором поєдинку першого туру УПЛ між Зорею та Ворсклою вказана Setanta. Окрім того, у програмі самої платформи серед матчів, які планується показати, окрім Зорі є матч Рух – Металіст.

Нагадаємо, контракт УПЛ із Setanta Sports розрахований на 3 сезони, сума угоди становить 16,2 млн. доларів. За відповідне рішення проголосувала більшість учасників УПЛ – згідно зі статутом, цього достатньо для його ухвалення.

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