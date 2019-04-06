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"Сестра зайшла у ванну, а батько там приймав наркотики", – донька Марадони пригадала випадок з дитинства

15:02 150 Читать на русском
"Сестра зайшла у ванну, а батько там приймав наркотики", – донька Марадони пригадала випадок з дитинства
Дієго Марадона / фото з відкритих джерел

Джанніна Марадона, донька легендарного аргентинського форварда Дієго Марадони, розповіла, як її сестра Далма застала батька під час вживання наркотиків.

"Одного разу моя сестра (Далма) зайшла у ванну, а батько в той час там приймав наркотики. Є дещо, за що я батька ніколи не пробачу, але не буду про це розповідати, тому що хочу зберегти сина і племінницю", – передає слова доньки Дієго The Sun.

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Зазначимо, що Дієго Марадона вживав наркотики з середини 80-х до 2004-го року. Один з найкращих гравців в історії футболу сам про це зізнався у 1986 році.

Наразі аргентинець працює головним тренером у мексиканському Дорадосі.

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Світ Дієго Марадона Дієго Марадона
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