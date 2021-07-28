Катя Авейру, сестра Кріштіану Роналду, 17 липня здала позитивний тест на коронавірус, а вже 23-го дівчину госпіталізували та діагностували пвневмонію, повідомляє Football Italia.

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"Зараз я непогано почуваюсь, у мене помітні поліпшення з кожним днем, і, що найкраще, я втрачаю вагу, яку встигла набрати за цю відпустку. Не все так погано. І моя сім'я завжди поруч", – написала Катя в Instagram.

Наразі дівчина залишається у лікарні на батьківщині Кріштіану Мадейрі.

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