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Сестра Роналду – про результати голосування за "Золотий м'яч-2018": Світ живе в умовах мафії

10:35 942 Читать на русском
Сестра Роналду – про результати голосування за "Золотий м'яч-2018": Світ живе в умовах мафії
Кріштіану Роналду / фото: ФК Ювентус

Сестра Кріштіану Роналду залишилась незадоволеною перемогою Луки Модріча у голосуванні за "Золотий м'яч-2018".

Нагадаємо, вчора Лука Модріч отримав "Золотий м'яч-2018". Кріштіану Роналду став другим у опитуванні, відставши на 277 голосів.

Сестра португальця Ельма Авейру розкритикувала перемогу хорвата. Варто відзначити, що Роналду не був присутній на церемонії нагородження.

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"На жаль, цей світ живе в умовах бідності, мафії та су*их грошей. Сила Бога більша за всю цю гнилість", – написала Авейру у своєму Instagram.

До слова, Модріч став першим гравцем за 10 років, якому вдалось перервати гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, які з 2008 року виграли по 5 "Золотих м'ячів".

Теги
Лука Модріч Лука Модріч Італія Золотий м'яч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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