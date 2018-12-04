Сестра Роналду – про результати голосування за "Золотий м'яч-2018": Світ живе в умовах мафії

Сестра Кріштіану Роналду залишилась незадоволеною перемогою Луки Модріча у голосуванні за "Золотий м'яч-2018".

Нагадаємо, вчора Лука Модріч отримав "Золотий м'яч-2018". Кріштіану Роналду став другим у опитуванні, відставши на 277 голосів.

Сестра португальця Ельма Авейру розкритикувала перемогу хорвата. Варто відзначити, що Роналду не був присутній на церемонії нагородження.

"Золотий м'яч-2018": Модріч обійшов Роналду на 277 очок – результати голосування з'явились в мережі ще до церемонії

"На жаль, цей світ живе в умовах бідності, мафії та су*их грошей. Сила Бога більша за всю цю гнилість", – написала Авейру у своєму Instagram.

До слова, Модріч став першим гравцем за 10 років, якому вдалось перервати гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, які з 2008 року виграли по 5 "Золотих м'ячів".