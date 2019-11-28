Сестра Мілевського – про тренерську кар'єру зіркового брата: Йому більше б личила трохи інша індустрія

Ксенія Мілевська – сестра екс-форварда збірної України – розповіла, у яких сферах міг би в майбутньому досягти успіху її зірковий брат.

"Чи можу я уявити свого брата тренером? Навіть не знаю. Взагалі-то він викликає у людей симпатію, з усіма знаходить спільну мову. Але я вважаю, що йому більше б личила трохи інша індустрія – пов'язана, можливо, з телебаченням, одягом. Так чи інакше, надалі бачу його у Києві. Артем – така людина, яка любить увагу. У цьому ми з ним трішки відрізняємося", – розповіла Ксенія Мілевська.

Сестра Мілевського: В Динамо з Артемом вчинили абсолютно нечесно

Нагадаємо, нещодавно Мілевський разом з Динамо Брест перервав 13-річну гегемонію БАТЕ у чемпіонаті Білорусі. Екс-гравець збірної України в цьому сезоні зіграв за свій клуб 26 матчів та забив 4 голи.

Повну версію інтерв'ю із рідною сестрою Артема Мілевського: "Побачивши брата, я заплакала" читайте на "Футбол 24".