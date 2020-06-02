Сестра Гаттузо померла у 37-річному віці

У родині головного тренера Наполі Дженнаро Гаттузо сталася трагедія.

2 червня після тривалої боротьби з хворобою померла Франческа Гаттузо, повідомляє Calciomercato.com. Жінці було 37 років.

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За інформацією видання, сестра наставника Наполі була госпіталізована з початку лютого. В день матчу Сампдорія – Наполі (3 лютого) їй стало погано, після чого швидка доставила її в реанімацію. Саме через це Дженнаро тоді покинув розташування команди в Генуї і вирушив додому.

Франческа Гаттузо проживала в Галлараті, в провінції Варезе, де роками мешкає сім'я легенди Мілана. Тренер Неаполя дізнався про трагічні новини, перебуваючи в Кастель-Вольтурно, в тренувальному центрі неаполітанської команди.

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