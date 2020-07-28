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Сеск може перебратися в Катар – у Монако незадоволені грою зіркового іспанця

10:00 - Читать на русском
Сеск може перебратися в Катар – у Монако незадоволені грою зіркового іспанця
Сеск Фабрегас / ФК Монако

Монако розглядає варіант із продажем 33-річного іспанця, гра якого не надто влаштовує керівництво клубу.

Екс-півзахисник Арсенала, Челсі та Барселони Сеск Фабрегас може знову змінити клуб. Монако, за який виступає 33-річний іспанець, не в захваті від рівня його гри та може спекатися хавбека. Сім'я Фабрегаса не планує переїжджати з Монако, але висока зарплатня гравця стала для клубу серйозною проблемою, повідомляє France Football.

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Головним претендентом на Сеска називають катарську Аль-Гарафу, яка вже має досвід підписання зіркових футболістів. Раніше у її складі виступав Веслі Снейдер.

Зауважимо, що Фабрегас перебрався до лав монегасків на початку 2019 року за 9 млн євро. В сезоні 2019/20 іспанець віддав 3 асисти у 22-х матчах. Угода чемпіона світу та Європи (зокрема, тріумфатора Євро-2012 на полях Польщі та України) розрахована до літа 2022 року.

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Теги
Трансфери Сеск Сеск Фабрегас Монако Монако Франція Аль-Гарафа Аль-Гарафа
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