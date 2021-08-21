"Дуже важка гра. Проти таких команд значно важче грати, ніж проти суперників рівня Колоса чи Ворскли. Минай – дуже організована команда, яка захищається великими силами.

Верес – Минай – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я незадоволений нашою грою у першому таймі. Було дуже багато браку, програвали боротьбу, не було підборів. Серйозно поговорили про це в перерві. Вказали футболістам на помилки. Просили терпіти і шукати свій шанс. Знали, що шанс цей буде. Головне – його реалізувати. Так і сталося. Хочу подякувати Богдану Когуту за відбитий пенальті. Але ми цей пенальті самі собі й привезли. Результат позитивний, але над якістю гри потрібно працювати. Є перша перемога. Багато працювали заради неї. Але бачимо, що ще більше роботи попереду.

Зараз ми маємо проблеми з травмованими гравцями. Ушкодження в Михайла і Сергія Шестакових, Сергій Петько повністю не відновився. Дискваліфікований тепер Віталій Дахновський. Шукаємо можливе підсилення, але важко знайти хорошого гравця, чиї фінансові умови ми могли б задовільнити", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Верес здобув першу перемогу після повернення в УПЛ, мінімально перегравши Минай