Шахтар впорався з Серветтом у додатковий час у рамках кваліфікації плей-офф Ліги конференцій (2:1). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар довгий час мучився з Серветтом, і після голу Ліліана Нджоха доля путівки в основний етап Ліги конференцій перебувала під великим питанням. Але після низки проведених Арда Тураном замін "гірники" зуміли відігратися – Кауан Еліас заробив пенальті, а Кевін реалізував 11-метровий.

Шахтар прорвався у Лігу конференцій, дотиснувши Серветт в овертаймі – Еліас попри травму приніс вольову перемогу

У "гірників" було більше гольових можливостей в додатковий час, тому прохід української команди далі можна назвати заслуженим. На 113-й хвилині Валерій Бондар здійснив ключовий перехоплення на чужій половині поля, а Кауан Еліас забив гол, немов на PlayStation.

2:1 – Шахтар йде далі.