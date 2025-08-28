Шахтар у повторному матчі 4-го раунду кваліфікації ЛК зіграє зі швейцарським Серветтом. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Серветт – Шахтар відбудеться сьогодні, 28 серпня. Стартовий свисток іспанця Гільєрмо Куадра Фернандеса на арені Стад де Женев пролунає о 22:00 за київським часом.

Серветт – Шахтар: вирішальну дуель за єврокубки розсудить арбітр, який призначав пенальті у матчі збірної України

Де дивитися Серветт – Шахтар? Гру в прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалі УПЛ ТБ, який доступний на MEGOGO. Також трансляція буде доступна на Київстар ТБ.

Нагадаємо, тиждень тому у польському Кракові команди розійшлись миром (1:1). Переможець матчу-відповіді забере все, а саме – путівку до групового етапу Ліги конференцій, а невдаха припинить виступи у єврокубках.

Стартовий склад Серветта: Малль, Маньєн, Нжо, Барон, Мазіку, Бронн, Конья, Стевановіч, Антунеш, Фомба, Мраз

Запасні: Фрік, Обер, Джаллоу, Ондуа, Уаттара, Варела, Моранді

Стартовий склад Шахтаря: Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко, Очеретько, Аліссон, Кевін, Судаков

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Лукас, Педріньйо, Кауан Еліас