Судаков провів останній матч за Шахтар?

Якщо вірити купі інсайдам, які масово виникли протягом останніх днів – перемовини з Бенфікою щодо продажу Георгія близькі до завершення. Можливо, що вже на вихідних він переїде в Лісабон. За таких умов лідерів стараються берегти, однак рахунок 1:1 у першій зустрічі змушував Арду Турана випускати усіх доступних зірок.

Судаков попрощається із Шахтарем після матчу ЛК – джерело розкрило суму трансферу, яка стане рекордною для Бенфіки

Проблемою стала позиція нападника, адже усі вони травмовані – крім Глущенка. Еліас і Швед залишились у заявці, але після м'язових пошкоджень вони не встигли повноцінно відновитись і пролетіли повз стартовий склад. Як наслідок, на вістрі атаки не було чистого форварда. Там ситуативно відкривались Судаков і Бондаренко. Невертон же взагалі не встиг повернутись з лазарету..

Нова стара проблема прогресує. Шахтар не створює моментів

Експерти списали відсутність голів з Панатінаїкосом на банальне невезіння, а невелику кількість гострих епізодів – на значну силу суперника. Тим не менш, Шахтар грав краще. У команди працювали всі механізми, а по 2-3 явних гольових нагоди команда витискала.

Повторення історії з Серветтом почало насторожувати. Шахтар домінував за всіма показниками в першій зустрічі, але створив мало й забив лишень після кутового. І це при тому, що швейцарці зараз перебувають у кризі, де-факто не знаючи перемог з кінця липня. Перший тайм на виїзді вже став шокувати – тепер у донеччан моментів не виникало взагалі.

До перерви пригадуються декілька непоганих вривань у карний майданик Серветта, однак майже всі удари заблокували чи провели з незручних позицій. Перспективними виявились тільки два епізоди – замикання подачі Кевіна на дальній стійці (Аліссон головою влучив у захисника перед собою) та удар Кевіна метрів з 23-х у правий нижній (без проблем для голкіпера). Також був непоганий проникний пас під вривання Бондаренку на край штрафного, але Артем не зміг обробити м'яч до зустрічі з голкіпером.

Розконцентрованість у обороні Шахтаря на стандартах теж нікуди не поділась. Звичайне вкидання швейцарців з ауту на 43-й хвилині завершилось серією передач під удар Нжо – той вгатив з лінії штрафного та поцілив у стійку! А ще на початку зустрічі подача з кутового спокійно пролетіла над лінією воротарського повз порожню зону на дальній стійці.

Дебютний момент "гірники" створили аж на 47-й хвилині. Судаков прорекламував себе для Бенфіки, відкрившись між лініями під розрізний пас Бондаренка – і пробивши метрів з 22-х. Георгій поцілив точно в ближню штангу!

А вже за кілька хвилин проявилась інша проблема Шахтаря – вразливість у переходах з атаки в оборону. Втягнувшись всіма силами на чужу третину поля, "гірники" припустилися втрати й миттєво нарвались на гострий контрвипад. Господарі отримали величезну кількість простору, скориставшись вадами захисників та загальною втратою балансу донеччан.

Все завершилось виходом Нжо віч-на-віч з обіграшем Різника. Ліліан фінішував ударом у порожні ворота. 1:0! За сумою двох матчів Серветт вийшов уперед.

Заміни Турана дозволили відігратись, але розкрили гру

Практично одразу тренерський штаб Шахтаря провів подвійну заміну. На полі з'явились Еліас і Педрінью, в той час як Аліссон і Бондаренко присіли на банку. На 68-й хвилині в гру вступила нова парочка – Конопля (замість Вінісіуса) та Лукас Феррейра. Заради правого вінгера Арда Туран зняв єдиного номінального опорника Марлона.

Втім, ще за наявності Марлона швейцарці провели контратаку, з якої цілком могли забивати вдруге. У її фінальній частині Нжо спокійно подав на дальню стійку, звідки пішла скидка на лінію воротарського – Антунес замикав, однак вийшло незграбно й занадто просто для Різника.

Шахтар міг покарати за марнотратство на 61-й хвилині, коли Очеретько вирішив пробити з далекої відстані. Удар зрикошетив об частокіл ніг і відскочив на лівий кут воротарського – туди прибіг Кевін. Голкіпер Малль встиг скоротити дистанцію та парирувати постріл бразильця.

Серветт відповів виходом Варели. Всього через кільканадцять секунд після заміни нападник відкрився на лівому фланзі, легко хитнув Бондара й вистрілив з краю штрафного. М'яч пройшов паралельно правій штанзі, а вже через дві хвилини Еліас увірвався на правий край з розрізної передачі Педрінью – той опинився перед Маллем під гострим кутом і навіть пробив під голкіпером, але останнього підстрахував Бронн.

Ще через хвилину заміна Арди Турана спрацювала. Еліас знову опинився в карному майданчику та впав після контакту з Мазіку. Рефері призначив пенальті, а Каун святкував це рішення так, ніби виграв фінал ЛЧ. Настільки він був впевненим у взятті воріт. 11-метровий взявся виконувати Кевін, легко перегравши Малля. 1:1!

В останній 20-хвилинці гра без Марлона почала даватись взнаки. Атаки йшли в обидва боки. Шахтар до 90-ї хвилини встиг налякати Серветт кросами, після яких з лівого кута штрафного пробивали Педро Енріке й Кевін – обом трішки забракло точності.

Швейцарців ж 1-й компенсованій відповіли контрвипадом з ривком Варели на рандеву з Різником – він став можливим після того, як послизнувся Бондар. Форвард обійшов Дмитра, але Кевін повернувся й встиг вибити м'яч з-під нього у героїчному підкаті.

Ще за хвилину Варела влетів на лівий край штрафного та закрутив м'яч в дальню дев'ятку. Різник врятував донеччан, а ті відповіли лонгшотом Очеретька. Сфера пройшла над поперечкою. Зрештою, арбітр відправив команди в овертайми.

Овертайми були за Шахтарем

У додаткову 30-хвилинку команди зазвичай грають обережніше. Шахтар і Серветт же продовжили розміни – донеччани глибоко втягувались на чужу третину й ніяк не могли довести справу до конкретики, а швейцарці відповідали контратаками без завершення. У такому футболі Фортуна вирішила допомогти обом колективам.

Так, на 91-й хвилині Судаков виконав закидушку з лівого флангу на дальню стійку. Її ніхто не замкнув і не перехопив, тож м'яч пролетів у сантиметрах від кута воріт. На 101-й же затяжний розіграш кутового призвів до відскоку й несподівано пострілу Кевіна – ймовірний новачок Фулхема зарядив з підйому в правий кут, однак влучив у штангу!

За хвилину після міні-перерви забивати міг Еліас, який опинився на лівому краю карного майданчика. Варіанту для продовження атаки не знайшлося, тож бразилець закрутив м'яч у дальню дев'ять. Малль врятував господарів. Судаков же ще через кілька хвилин наважився пробити з дистанції у ближній верхній – м'яч зачепив сітку, але лишень із зовнішнього боку.

Примара серії пенальті з Панатінаїкосом все сильніше нависала над стадіоном у Швейцарії, однак на 112-й хвилині Шахтар таки забив свій заслужений гол. Його започаткував... Бондар, який натиснув на Конью, коли той приймав винос від Мазіку. Валерій розвернув опорника, погнав його назад і зрештою вибив м'яч з-під ніг.

Педрінью тут же підхопив і віддав пас Еліасу, а Каун зайшов у штрафний та хитнув захисників на паузі. Після цього бразилець вгатив пі ближню стійку – 1:2! Ось це форвард, ось це справжній форвард! Варто відзначити й Арду Турана, адже його заміни спрацювали.

На 118-й хвилині Лукас Феррейра міг добити Серветт, змістившись з правого флангу за вистріливши під дальню штангу. Малль врятував швейцарців від третього гола, але врятувати їх від вильоту з єврокубків не зміг. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Шахтаря – донеччани прорвались у основний етап Ліги конференцій!

