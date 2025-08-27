Серветт та Шахтар у матчі-відповіді розіграють путівку до основного етапу Ліги конференцій 2025/26. Де подивитися вирішальну гру – підкаже "Футбол 24".

У четвер, 28 серпня, Шахтар у матчі-відповіді 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій на виїзді зіграє проти Серветта. Поєдинок відбудеться на арені Стад де Женев, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Серветт – Шахтар: вирішальну дуель за єврокубки розсудить арбітр, який призначав пенальті у матчі збірної України

Де дивитися матч Серветт – Шахтар? Гру в прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалі УПЛ ТБ, який доступний на MEGOGO. Також трансляція буде доступна на Київстар ТБ.

Нагадаємо, Шахтар розпочав свій єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги Європи. Там "гірники" спершу здолали фінський Ільвес, після чого впевнено пройшли турецький Бешикташ. Втім, на шляху команди став Панатінаїкос, який у серії пенальті вибив український клуб із турніру.

Переможець протистояння Шахтар – Серветт гарантує собі місце в основному етапі Ліги конференцій сезону 2025/26.

