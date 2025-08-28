Шахтар дуже прикро вилетів від Панатінаїкоса. Якщо перша зустріч з греками ще залишила питання щодо гри, то в матчі-відповіді "гірники" домінували. Так, були певні проблеми із завершальною фазою атак, але моментів для перемоги в основний час створили достатньо – донеччанам просто не пощастило з реалізацією та серією пенальті.

Серветт – Шахтар: де дивитись матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

На цьому тлі прохід Серветта здавався справою, яку закриють ще до перерви. Занадто вже колгоспний суперник випав підопічним Арди Турана в кваліфікації до Ліги конференцій. Швейцарці підійшли до зустрічі з Шахтарем, маючи 6-матчеву безвиграшну серію за плечима – вони зазнали п'яти поразок і скотились із відбору в ЛЧ до відбору в ЛК.

Тріумф з рахунком 5:0 над представником п'ятої ліги навряд чи мав лякати "помаранчево-чорних". Тренер Серветта – Жослен Гурвенек – востаннє давав хороші результати понад 10 років тому з Генгамом у Лізі 1, а чемпіонський Лілль кілька років тому він опустив аж на 13-те місце. Склад альпійців за літо дуже сильно ослаб, тож шансів на прохід у єврокубки дуже мало.

Тим більш несподіваним виявився пропущений вже на 8-й хвилині гол з кутового та нічия 1:1. Цього від донеччан не очікували. Шахтар відповів 23 ударами, володів м'ячем 71% часу, провів 34 дотики в штрафному й виконав 14 кутових – і лише з корнера вдалося зрівняти рахунку. Знову випадкова осічка? Ось тут вже не факт.

Історія протистояння з Панатінаїкосом повторилася. Так, команда Арди Турана домінувала. Так, основні механізми зламу "автобусів" працювали – Шахтар добре грав у футбол, поставлений влітку. Так, був хороший пресинг і контрпресинг. Все виглядало нормально, однак конвертація ударів у моменти виявилась низькою.

З Ільвесом у матчі-відповіді простежувалась проблема реалізації, однак тренд на низьку кількість моментів у позиційному наступі взяв старт вже в УПЛ – з Епіцентром і Карпатами. Панатінаїкос його підсвітив, а Серветт закріпив. Шахтар створює 3-4 явних моменти в кращому випадку, та й ті забиває з величезним скрипом.

Цей факт пов'язаний з комплексом причин. По-перше, суперники добре адаптувались до Арди Турана, сідаючи в низький блок і залишаючи мінімум простору за спинами. Так же легко вбігати в шпарини у задній лінії, як у Стамбулі, вже не виходить.

По-друге, Шахтар потерпає від величезної кількості травм, що виливається у відсутність посилення в других таймах та вимагає експериментувати зі стартом. Відповідно, падає зіграність і якість основи.

А ще команда не встигає відновлюватись – і це позначається на енергійності в завершальній фазі атак. Донеччани витрачають багато сил у перших двох третинах, тож у штрафному хтось завжди недобігає, втрачає концентрацію чи приймає поспішне рішення. Арда Туран пов'язує низьку реалізацію саме з цим фактором, тож після Серветта тренер дав підопічних два вихідних.

Разом з тим, слід не забувати про організаційні провисання захисту Шахтаря на стандартах. У матчах проти Пао постійно втрачали зону підбирання, а при результативному кутовому Серветта ніхто не грав по дальній стійці. А Бондар ще й не встиг зіграти по футболісту, який вривався у його зону.

Швейцарці не сильно заважали контратаками, хоча переходи з атаки в оборони в цілому залишаються мінусом "гірників". Більше питань до силового складника – донеччанам дуже незручно в режимі "біцца-бороцца". Якщо супернику вдається звести гру до купи ривків і єдиноборств, то у нього з'являються шанси. Після одного з виносів Серветт міг навіть другий гол забити.

Але навіть з урахуванням всіх вищезгаданих нюансів Шахтар здається занадто сильним для швейцарців. Ну або ж вони є занадто слабкими для українців. Хай там як, ігрові вимоги Арди Турана команда витягує, а механізми зламу "автобусів" у донеччан працюють ефективно. Та й бразильці роблять різницю. "Гірникам" бракує тільки мобільності та холоднокровності в завершальній фазі.

Так чи інакше Шахтар створює моменти. З великою ймовірністю, їх буде більше – просто зараз треба пережити кадрову кризу й функціональне виснаження. Останній фактор, до речі, сьогодні може й зникнути, адже команда отримала два дні вихідних і пропускала тур УПЛ.

Кадрова ситуація

Арда Туран точно не може розраховувати на травмованих Траоре та Егіналду. У поєдинку з Серветтом м'язових пошкоджень зазнали Еліас і Невертон – щодо вінгера інформації не було, а по Кауану рішення прийматимуть вже перед матчем. Під питанням участь Шведа, а значить із форвардів залишається тільки Глущенко. Зате після дискваліфікації повернувся Очеретько.

Суто теоретично Арду Турана могли б попросити щодо Кевіна й Судакова. Обидва дуже близькі до трансферу, а тому зірочок треба поберегти. Якби Шахтар виграв перший матч з комфортною перевагою, то ми б навряд чи побачили їх на полі – але зараз ситуація інакша.

Орієнтовні склади на матч Серветт – Шахтар

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Педрінью, Очеретько, Судаков, Кевін – Аліссон

Серветт: Малль – Срдановіч, Бронн, Барон, Мазіку – Конья, Фомба – Стевановіч, Антунеш, Нжо – Варела

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Легко в нинішніх кадрових умовах не буде. Тим паче, що Серветт грає вдома. Тим не менш, букмекери не вірять у провал підопічних Арди Турана, та й загальна аналітика не дозволяє ставити на швейцарців. Шахтар сильніший.

Донеччани мають проблеми з реалізацією і мають небагато моментів, але створюють їх регулярно. Причому різними способами. У тактичному плані "гірники" прямо хороші, якщо говорити про атаку. До того ж, у останніх двох поєдинках Шахтар мало що дозволив супернику біля власних воріт – і навіть гол Серветта зі стандарту більше нагадував втрату концентрації, ніж системний провал.

Будь-який результат, окрім перемоги донеччан, стане шоком. У єврокубках можна більш-менш покластись тільки на Шахтар – наразі лише "гірники" заслуговують оптимістичних прогнозів.

