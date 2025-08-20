Шахтар прикро вилетів із Ліги Європи, однак тепер спробує пробитися до Ліги конференцій, аби довести, що заслуговує представляти Україну на міжнародній арені. "Футбол 24" знайомить із останньою перешкодою на цьому шляху – Серветтом.

У витонченій та елегантній Женеві, що розкинулася на берегах мальовничого Женевського озера й річки Рона, серед ділових кварталів та міжнародних конференцій, ще 1900 року народився футбольний клуб Серветт. У місті, яке щороку збирає світових автовиробників на престижному автосалоні та є символом дипломатії, команда стала справжньою спортивною гордістю регіону.

Упродовж більше як ста років існування Серветт встиг закарбувати своє ім’я в історії швейцарського футболу. Команда зібрала чималу колекцію трофеїв: 17 разів ставала чемпіоном країни, 8 разів вигравала національний Кубок, тричі брала гору у Кубку ліги та чотири рази святкувала перемогу в Кубку Альп.

Шахтар – Серветт: де дивитись матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

Минулого сезону Серветт виборов друге місце у Суперлізі, поступившись лише Базелю. Цей успіх подарував команді шанс спробувати себе у кваліфікації Ліги чемпіонів, де шлях їй перегородила Вікторія Пльзень. Далі була Ліга Європи й дуель з Утрехтом, яка теж завершилася невдачею. Ба більше, після першого матчу керівництво клубу попрощалося з головним тренером.

Відставка не стала випадковою. На початку сезону команда переживала серйозний спад – востаннє Серветт перемагав ще 22 липня, а серія без звитяг сягнула шести ігор поспіль. Сьогодні женевці перебувають у кризовому стані, попри новопризначеного тренера, але про це – згодом.

Що ж до складу, Серветт доволі інтернаціональний: легіонери складають трохи більше половини команди – 17 з 28 гравців. Загальна вартість колективу оцінюється у 24,2 млн євро, і за ціною він, без сумніву, поступається Шахтарю.

Тепер пройдемося по персоналіях. Найдорожчий виконавець Серветта – француз Тімоте Конья, оцінений у 4 мільйони євро. Грає на позиції центрального півзахисника ближче до опорної зони. Конья не вражає габаритами, проте вирізняється хорошою технічною оснащеністю. Кар’єру він розпочинав у Ліоні, звідки у 2018 році перебрався до Серветта. Пізніше на сезон повертався до Франції на правах оренди, але, остаточно повернувшись до Швейцарії, став справжньою зіркою та лідером "гранатових" і перебуває у команді вже шість років.

Не менш вагомою фігурою для швейцарців є Мірослав Стевановіч – 35-річний боснієць з багатим досвідом виступів у різних чемпіонатах, включно з Іспанією. У Серветті він грає з 2017 року і став своєрідним аналогом Ярмоленка в Динамо: незважаючи на вік, продовжує виходити на поле та приносити користь команді. Навіть у період, коли "гранатові" програвали всі стартові матчі сезону, Стевановіч встиг відзначитися двома голами, що свідчить про його важливість та ефективність на полі.

Далі у нас молодий і перспективний вінгер Кіан Варела – португалець, але вихованець Серветта. У деяких матчах його використовують на позиції форварда завдяки фактурі, проте цього сезону він ще не відзначався забитими м’ячами.

Цікавим новачком Серветта є Семюель Мраз. 28-річний словак має досвід виступів на високому рівні: у національній збірній він зіграв 7 матчів і забив один гол. Більшість кар’єри гравець проводив у статусі орендованого футболіста, навіть зупиняючись у клубах Іспанії та Італії, а перед переходом до Серветта його останньою командою був польський Мотор Люблін. У новому клубі Мраз вже встиг провести три матчі та забити два голи, що для новачка є значним показником, проте наразі він вимушено перебуває поза грою через пошкодження.

26-річний гамбієць Абле Джало теж є яскравим трансфером. Незважаючи на скромний зріст у 1,66 м, на кшталт Невертона, він вирізняється спритністю, здатний як забивати, так і створювати небезпечні моменти для партнерів. Джало – один із ключових гравців своєї збірної, де провів 33 матчі та забив 7 голів. Більшу частину кар’єри він провів у Франції, тож захисникам Шахтаря варто приділити особливу увагу цьому непомітному, але доволі небезпечному футболісту.

Алексіс Антунеш – універсальний швейцарський футболіст, який може діяти під нападником або й на позиції форварда. Трансферна вартість становить 3 мільйони євро. Антунеш не вирізняється надшвидкістю, проте відзначається креативністю: здатний обіграти суперника, точно віддати пас і створити момент для гола.

І ще одне літнє підсилення – форвард Флоріан Айє. Француз провів більшу частину кар’єри у себе на батьківщині, а з іноземних клубів крім Серветта мав досвід виступів лише в Італії. У новому клубі Айє провів два матчі, проте вже встиг відзначитися забитим голом, показавши непоганий старт у швейцарській команді.

Гаель Ондуа – футболіст із неприємним для українців контекстом. Хоч він і не є гравцем основи, варто пригадати його шлях: вихованець московського Локомотива, пізніше грав у московському ЦСКА, тобто починав кар’єру на Росії. У 2018 році Ондуа навіть перебував у луганській Зорі, але за українську команду так і не зіграв жодного матчу, мабуть, не підійшовши під потреби клубу. Після цього він повернувся до болотистих країв, звідти перейшов до Серветта, мав етап у Ганновері, а згодом знову опинився у швейцарському клубі. До слова, цей гравець часто використовує символіку країни-агресора – то на бутсах, то на гетрах (фото згори). Ми таке, звісно ж, засуджуємо.

Цікаво, що Ондуа навіть мріяв виступати за збірну окупантів. Але після того, як російські команди усунули з усіх міжнародних змагань через вторгнення в Україну, Гаель раптом "зрозумів", що він – камерунець. Навіть поїхав на ЧС-2022 у складі нової збірної. Проте від агресивного "аквафрешу" не відмовився, продовживши наносити його на свою амуніцію. "Росія – мій дім. Тому я представляю і збірну Камеруну, і збірну Росії. І так завжди буде". От впертюх сліпий!

Ну і капітаном Серветта є 32-річний голкіпер Джеремі Фрік. У команді він перебуває з 2016 року, проте цього сезону у єврокубках "рамку" ще не захищав: тренери довіряли йому лише матчі Кубка та Суперліги. Місце у воротах зазвичай посідає досвідченіший Йоель Маль, який у клубі два роки. Кому ж довіриться тренер у поєдинку з Шахтарем, дізнаємося зовсім скоро.

А ось, власне, і наставник. Як уже згадувалося, після невдалого матчу з Утрехтом керівництво Серветта ухвалило рішення про зміну керманича. На початку сезону команду очолював Томас Геберлі, проте низка невтішних результатів призвела до його відставки. Новим тренером став 53-річний Жослен Гурвеннек (фото згори).

Француз має непогану менеджерську кар’єру: ще у 2014 році з Генгамом він здобував Кубок Франції, маючи доволі скромний склад. Також працював із Бордо та Ліллем. До слова, з Гурвеннеком "доги" виграли Суперкубок Франції та вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів, але фінішували лише десятими у чемпіонаті – як наслідок, керівництво вирішило замінити Жослена на екс-керманича Шахтаря Паулу Фонсеку. У Серветті Гурвеннек поки провів лише два поєдинки, але вже намагається вивести команду з кризи та знайти свій стиль гри на швейцарській арені.

За часів попереднього тренера Серветт стикався з численними проблемами попри те, що минулого року саме Геберлі вивів команду на друге місце в Суперлізі. Основні слабкі місця залишаються і наразі: дисципліна гравців накульгує, голкіпер не надто надійний, а захист дезорганізований, що добре видно з кількості пропущених м’ячів у стартових матчах цього сезону.

Наразі важко оцінити роботу нового наставника, адже він провів лише два поєдинки. Наприклад, останній матч, в якому Серветт здобув розгромну перемогу 5:0, відбувся проти команди п’ятого дивізіону в рамках 1/32 Кубка Швейцарії, тож особливої уваги результату не варто приділяти. Але цікаво, що Гурвеннек вирішив грати у цьому матчі основою.

Натомість зосередимося на матчі проти Утрехта. Серветт зазвичай грає за схемою 4-2-3-1, компактно та організовано, а при грі без м’яча команда намагається переходити у 4-4-2. Сильна чеснота швейцарців – креативність: на флангах є технічні виконавці, здатні створювати небезпечні моменти. Проте їм не вистачає точності у завершенні атак.

А що Шахтар? Команда залишається без кількох ключових гравців. Криськів вже давно на травмі, Егіналдо та Траоре також відсутні, а Кевін лише нещодавно повернувся до загальної групи і має шанси отримати трохи часу на полі у першому матчі. Однак із вінгером виникла нова проблема – його активно сватають до англійського Фулхема. Проте за світлинами з останнього тренування Шахтаря стає очевидним: "гірники" якщо вже й вирішили відпустити бразильця, все ж хочуть притримати його на поєдинки зі Серветтом.

Ще одна складність для Шахтаря – вилучення Очеретька у матчі проти Панатінаїкоса, оскільки українець став основним гравцем у команді Арди Турана. Ба більше – не Олегом єдиним: той же Туран також отримав покарання, відтак найближчий матч Шахтар проведе без турецького фахівця.

І ще: "гірники" вже зустрічалися з Серветтом у єврокубках, але це було давненько – 1983 року в Кубку володарів кубків, коли Шахтар двічі здобув перемогу (1:0, 2:1). Сподіваємося, що цього разу фортуна також усміхнеться донеччанам.

Маккабі Тель-Авів приймає в Сербії і теж влетів Пафосу – Динамо треба реабілітуватися за ЛЧ, що каже Циганик