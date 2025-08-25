УЄФА визначився з суддями, які обслуговуватимуть поєдинок між швейцарською та українською командами.

Головним арбітром матчу-відповіді 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Серветтом та Шахтарем буде 41-річний іспанець Гільєрмо Куадра Фернандес, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть земляки Гваделупе Поррас Аюсо та Анхель Невадо. Роль четвертого судді виконуватиме Матео Бускетс Феррер. За VAR відповідатиме Сезар Сото Градо, а асистуватиме йому Мігель Анхель Ортіс Аріиас.

До слова, іспанський арбітр лише одного разу пересікався з українцями. У жовтні 2024 року він зафіксував мирову між збірними України та Чехії у Лізі націй ("синьо-жовті" пропустили першими ще до середини тайму, а після відпочинку Довбик з пенальті відновив статус-кво).

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф Ліги конференцій відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилась бойовою нічиєю 1:1.

