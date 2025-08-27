– Цей матч дає мені особливі та приємні спогади з 2008 року (збірна Туреччини перемогла на стадіоні Серветта Чехію (3:2), завдяки чому вийшла в плей-офф Євро-2008, на якому дійшла до півфіналу, – прим.).

Наставник Серветта оцінив шанси на прохід Шахтаря в Лізі конференцій: "Потрібно змусити їх помилятися"

– Яким Арда Туран повертається на цей стадіон через 17 років?

– Мені тоді було 20-21 рік. На 75-й хвилині ми програвали 0:2. Тоді тренер навчив нас не здаватися, я засвоїв хороший урок. Коли згадую про це, то пишаюся тим, чого досяг зі збірною. Сподіваюся, завтрашній день теж принесе нам прекрасну історію. Серветт – дуже серйозна команда. Чесно кажучи, у них чудовий тренер та чіткий план. У них свій стиль. Ми ж спробуємо завтра грати у своєму стилі.

Я довіряю своїм гравцям. Сподіваюся, ми пройдемо до наступного раунду. Тому що це дає нашим гравцям стільки надії. Ми продовжимо те, що робили. Ми хочемо продовжувати вдосконалюватися. Ми – молода команда. Ми продовжуємо розвиватися. Вихід на європейську арену має вирішальне значення для нашого розвитку. Завтра ви побачите все, що в нас є – ми викладемося на повну.

– Як почуваються Еліас та Невертон після ушкоджень в першому матчі?

– Щодо Еліаса – сьогодні ми обстежимо його та подивимося. Нас втомлюють травми на одних і тих же позиціях, але ми будемо над цим працювати. Ми працюємо в нелегких умовах, але постараємося зробити все, щоб уникнути травм.

– Тренер Серветта сказав, що вони створили Шахтарю проблеми в першому матчі та хочуть змусити вас помилятися в другому. Чи підготували ви щось, щоб здивувати суперника?

– Іноді, коли ти навіть не можеш забити, здається, що ти нарешті досяг успіху. Я маю велику впевненість у своїх гравцях. Я маю велику впевненість у тому, як ми граємо. Я дуже поважаю тренера суперника, це чудовий коуч, але я не думаю так само. У нас був 81% володіння м’ячем, багато моментів, які ми не реалізували, у нас було 19 навісів. Побачимо, що станеться завтра. Серветт цього сезону грав у кваліфікації Ліги чемпіонів, а ми майже на 80% молода команда", – сказав Туран на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра завершилась внічию – 1:1.

