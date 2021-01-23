"Серце Месута було в наших руках": президент Фенербахче розповів, коли Озіл стане гравцем клубу
Президент Фенербахче Алі Коч висловився щодо тривалого трансферу Месута Озіла до стамбульського гранда.
"Інші клуби теж хотіли його підписати, але серце Месута було в наших руках. У нього немає травм. Згідно з правилами в Англії, він тренувався з першою командою, але не був у складі. Зараз йде карантинний період. Після цього ми підпишемо контракт.
Озіл підтвердив перехід у Фенербахче
Ми очікуємо, що Озіл проведе перше тренування в неділю ввечері. Не нам вирішувати, коли він зіграє, рішення залишається за тренером. Можливо, поступово він почне виходити на поле через два тижні. Якщо все пройде добре, ми плануємо укласти контракт у вівторок (26 січня – прим. "Футбол 24"), – наводить слова Коча Goal.
Нагадаємо, 7,5 років тому Арсенал придбав німця у Реала за 47 млн євро. Хавбек провів за "канонірів" 254 матчі, відзначився 44 голами та 77 асистами. У поточному сезоні Озіл не потрапив до заявки команди на жоден з турнірів, а востаннє виходив на поле в офіційному матчі ще 7 березня.
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