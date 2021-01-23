"Інші клуби теж хотіли його підписати, але серце Месута було в наших руках. У нього немає травм. Згідно з правилами в Англії, він тренувався з першою командою, але не був у складі. Зараз йде карантинний період. Після цього ми підпишемо контракт.

Озіл підтвердив перехід у Фенербахче

Ми очікуємо, що Озіл проведе перше тренування в неділю ввечері. Не нам вирішувати, коли він зіграє, рішення залишається за тренером. Можливо, поступово він почне виходити на поле через два тижні. Якщо все пройде добре, ми плануємо укласти контракт у вівторок (26 січня – прим. "Футбол 24"), – наводить слова Коча Goal.

Нагадаємо, 7,5 років тому Арсенал придбав німця у Реала за 47 млн євро. Хавбек провів за "канонірів" 254 матчі, відзначився 44 голами та 77 асистами. У поточному сезоні Озіл не потрапив до заявки команди на жоден з турнірів, а востаннє виходив на поле в офіційному матчі ще 7 березня.

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