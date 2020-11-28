Причиною смерті став гострий набряк легенів, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності.

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Також було встановлено, що серце Марадони було збільшене удвічі, інформує видання Clarin. Така аномалія викликана дилатаційною кардіоміопатією серця, що викликає збільшення камер і може мати декілька причин. Окрім цього, зразки сечі та крові, взяті при розтині, будуть вивчені у лабораторії на наявність алкоголю або інших токсичних речовин.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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