У стартовому матчі 23-го туру Лечче приймав Фіорентину. Підопічні Роберто Д'Аверси потрапили у круте піке – в останніх 6-ти поєдинках команда здобула лише 1 очко. Тож "жовто-червоні" прагнули перервати принизливу серію і реабілітуватися в очах вболівальників. Своєю чергою "фіалки" також забуксували, три матчі поспіль йдучи без перемог.

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Вже на початку зустрічі Каба мав виводити господарів вперед, але головою спрямував сферу у ліву стійку. За мить Алмквіст також головою бив по центру – Терраччано зреагував. На 17-й хвилині Лечче заробив штрафний і до м'яча підійшов Уден. Гравці у стінці підстрибнули і Ремі поцілив у лівий кут – голкіпер навіть не поворухнувся. В середині тайму вже Крстовіч випробував на міць стійку, втративши шанс подвоїти перевагу своєї команди. У роздягальню міг забивати Блін, але на його удар головою впритул знову дивом зреагував Терраччано.

Вінченцо Італьяно у перерві "накрутив хвости" своїм гравцям і на поле вийшла зовсім інша команда. Мандрагора потужним ударом з-за меж штрафного поцілив у дальній кут, відновивши статус-кво. На 63-й хвилині Банда втік на побачення з Терраччано, але кіпером Фіорентини знову вийшов переможцем. За 5 хвилин гості вийшли вперед – курйозної помилки припустився Понграчіч, віддавши пас прямо в ноги Белтрану, який легко закотив круглого у сітку.

Фіорентина вже готувалась святкувати перемогу, коли на останній хвилині Пікколі був першим на м'ячі після навісу зі штрафного у воротарський і головою зрівняв рахунок, перевернувши все з ніг на голову. А вже у наступній атаці Доргу, який вийшов на заміну, вдало зіграв на добиванні, здобувши для господарів три очки.

Лечче набрав 24 пункти і піднявся на тринадцяту сходинку турнірної таблиці, Фіорентина з 34-ма балами залишилась сьомою.

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